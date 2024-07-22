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Kayseri'deki silahlı kavga davası Çorum'a nakledildi

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Kayseri'de yaşanan silahlı kavga davası, güvenlik gerekçesiyle Çorum'a nakledildi. Olayda bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi yaralanmıştı. İddianamede, müebbet hapis cezası talep edildi.

KAYSERİ'de Sözleşmeli Er Turgut Uzun'un (28) hayatını kaybettiği, pazar esnafı Adem Oral'ın (36) yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin dava dosyası 'güvenlik' gerekçesiyle Çorum'a nakledildi.

Olay, geçen yıl 30 Aralık'ta saat 10.00 sıralarında Kocasinan ilçesindeki Yeni Hal Kompleksi'nde meydana geldi. Pazarcı Nimet Taşdemir (48), oğlu Sıddık Can Taşdemir (22) ve amcaları Kerem Taşdemir (51), meyve-sebze almak için geldikleri halde, aralarında husumet bulunan Adem Oral ile karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeğin kullanıldığı kavgada, Adem Oral ayaklarından, arkadaşı olan ve izninde Kayseri'ye gelen Sözleşmeli Er Turgut Uzun da başından yaralandı. Yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Turgut Uzun hayatını kaybetti, Adem Oral ise tedavisi sonrası taburcu edildi. Çalışma başlatan polis, Sıddık Can, Kerem ve Nimet Taşdemir'i kentin farklı adreslerinde yakalayıp, gözaltına aldı. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp, iddianame hazırladı. İddianamede, Nimet Taşdemir, oğlu Sıddık Can Taşdemir ve amcaları Kerem Taşdemir hakkında Sözleşmeli Er Turgut Uzun'a karşı olan eylemlerinden dolayı 'kasten adam öldürme' suçundan 1'er kez, Adem Oral ve ağabeyi Nuh Oral'a (37) karşı eylemleri nedeniyle de 'kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 2'şer kez olmak üzere toplam 3'er kez müebbet hapis cezası istendi.

Tutuksuz müşteki-sanıklar Adem Oral ve ağabeyi Nuh Oral hakkında ise Kerem, Sıddık Can ve Nimet Taşdemir'e karşı eylemlerinden dolayı 'kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 3'er kez müebbet hapis cezası talep edildi.

CAN GÜVENLİĞİ SAĞLANAMAZ

Dosyanın geldiği Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazıp, davanın güvenlik gerekçesiyle başka bir şehre nakledilmesini istedi. Taraflar arasında adliyede de kavga yaşandığının belirtildiği yazıda, "Sanık, tanık ve müşteki sayısının fazla olması, duruşma öncesi tarafların silah taşıma olasılığı ile adliye dışında silahlı çatışma yaşanabileceği ihtimalinin mevcut olduğu, sağlıklı bir yargılama yapılamayacağı, gerek mahkeme heyeti gerekse de tarafların can güvenliğinin sağlanamayacağı anlaşıldığından davanın başka bir ile nakledilmesi talep olunur" denildi.

YARGITAY KARARINI VERDİ

Başsavcılıkça Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'ne yapılan müzekkere yazısı sonrası, dosyanın güvenlik nedeniyle Çorum'da görülmesine karar verildi. Bu kararın ardından, Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı Çorum Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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