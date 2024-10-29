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Kayseri'deki Pet Shop'ta Yangın: Hayvanlar Hayatını Kaybetti

Kayseri'deki Pet Shop'ta Yangın: Hayvanlar Hayatını Kaybetti
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir pet shopta çıkan yangında kuş ve balıklar öldü, hayvanları kurtarmak isteyen iş yeri sahibi yaralandı. Yangın sonrası inceleme başlatıldı.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde bir pet shopta çıkan yangında kuş ve balıklar öldü, hayvanları kurtarmak isteyen iş yeri sahibi yaralandı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Yahyalı ilçesi Seydili Mahallesi, Kayseri Caddesi'nde bulunan bir pet shopta meydana geldi. Pet shopta henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası ihbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. Yangında kuş ve balıklar ölürken, dükkanındaki hayvanları kurtarmak isterken ellerinden ve karın bölgesinden yaralanan iş yeri sahibi Mehmet Can, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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