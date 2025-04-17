Kayseri'deki Otomobil Kazasında Sürücünün Yargılanmasına Devam Edildi

Kayseri'de, yakınlarının cenazesine giderken otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, müşteki avukatı hazır bulundu. Tutuksuz sanık S.D. ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumundan beklenen raporun gelmediğini ve eksikliklerin olduğunu belirtti.

Sanığın yurt dışı adli tedbirlerini kaldıran mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

S.D. yönetimindeki 35 BFA 638 plakalı otomobil, 17 Ağustos 2024'te, Kayseri-Malatya kara yolunun 30. kilometresinde devrilmişti. Kazada otomobildeki T.A, Z.B, F.B. ve H.A. hayatını kaybetmiş, sürücü S.D. ile Z.A. ise yaralanmıştı.

Sürücü S.D. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılmıştı.