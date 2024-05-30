Kayseri'deki Ortaokul Öğrencilerinden Filistin'e Destek

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki bir ortaokulun öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında hafta sonu yapılacak merkezi sınav öncesi okullarındaki deneme sınavında optik formlarda isimlerinin yerine "Filistin" ile sembol isim ve mesajlar yazdı.

Fatih İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Adem Tağman, öğrencileriyle İsrail'in Filistin'deki katliamları konusunda farkındalık oluşturmak için birçok etkinlik gerçekleştirdi.

Son olarak Tağman'ın yönlendirmesiyle 8. sınıf öğrencileri deneme sınavındaki optik formlara, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkati çekmek amacıyla çeşitli mesajlar ve sembol isimler yazarak farkındalık oluşturdu.

Öğrenciler deneme sınavındaki optik formlara, "Free Palestine", "Affet Allahım", "İnsanlık ölüyor", "Yıkılsın İsrail" ve "Enkazdaki oyuncak", "Tutsak dünya", "Fosfor bombası", "Çadır sakini", "Boykota devam", "Dünya 5'ten büyüktür", "Onurlu direniş", "Batı Şeria", Mescidi Aksa", "Kudüs" gibi sembol isim ve mesajlar kodladı.

Öğrencilerin sosyal medyadan da paylaştığı farkındalık eylemi ilgi gördü.

"Farkındalığın okulumuzda kalmaması adına sosyal medyadan paylaştık"

Tağman, AA muhabirine, sene başından bu yana Filistin ve Gazze'de işgalci İsrail'in yaptığı zulme çocukların duyarlı olması adına birçok etkinlik yaptıklarını söyledi.

Yahyalı Cumhuriyet Meydanı'nda tüm velilerin katılımıyla geçen aylarda kermes düzenlediklerini ve gelirini Filistin'e bağışladıklarını anlatan Tağman, "Farkındalık eylemleri kapsamında TRT Belgesel'de yayınlanan 15 bölümlük Kudüs belgeselini çocuklarımıza izlettirdik. Bu belgeselden hem çevrimiçi hem de yazılı sınavlar yaptık. Bu sınavlar neticesinde de çocuklarımızı ödüllendirdik." dedi.

Tağman, İsrail'e karşı yapılabilecek en etkili silahın boykot olduğunu, bu yüzden öğrencilerle boykot konusunda birçok faaliyet yaptıklarını söyledi.

Etkinliklerle çocukların bilinçlendiğini ve ailelerini de bu konuda uyardığına dikkati çeken Tağman, şöyle devam etti:

"Çadırdaki çocukların üzerine bombalar atılıyor. Ben çocuklarıma çoğu zaman ağlayarak sarılıyorum çünkü orada bundan mahrum olan birçok insan var. Sınav optiklerine Gazze ile alakalı sembol isim ve sloganların yazılması bizim genel faaliyetlerimizden birisiydi. Bu kadar ses getireceğini bilmiyorduk. 8. sınıf öğrencilerimize sık sık deneme sınavı yapıyoruz. Benim de aklıma böyle bir farkındalık eylemi geldi. Çocuklarla paylaşınca onlar da çok mutlu oldu. Burada kodlananlar ya sembol isimler ya da mesaj niteliğinde. Bunları da çocuklarımızla birlikte bulduk. Bu farkındalığın sadece okulumuzda kalmaması adına sosyal medyadan paylaştık."

Tağman, çocukların kalbindeki "hiçbir şey yapamama" duygusunu silmeyi amaçladıklarını, farkındalık eylemlerine Filistin'deki zulüm bitene ve nehirden denize özgür Filistin olana kadar devam edeceklerini bildirdi.

"Filistin'de çocuklar ölüyor, çok üzülüyoruz"

8. sınıf öğrencilerinden Elif Su Uluyol da çeşitli mesajlar kodladıklarını belirterek, "Ben ismimin olduğu yere 'Allah'ım affet' yazdım. Çünkü elimizden gelen hiçbir şey yoktu. Biz de bunu yaparak farkındalık oluşturmak istedik." dedi.

Aynı sınıfta eğitim gören Emine Betül Elsen ise İsrail'i bir devlet olarak değil, işgalci bir toplum olarak gördüklerini söyledi. Yaptıkları farkındalık eyleminin sosyal medyada ilgi görmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini anlatan Elsen, "Bu kadar ses getirmesini beklemiyorduk ama herkesin farkındalık oluşturulduğunu görmesi bizi gerçekten çok mutlu etti. Bu yüzden de gurur duyuyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Ahmet Efe Aydın da öğretmenlerinin yönlendirmesiyle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını, deneme sınavındaki optik formda Filistin temalı kelimeler kullandıklarını dile getirdi.

Formda isminin yerine "Free Palestine" kodladığını anlatan Aydın, "Özgür Filistin anlamına geliyor. Özgürlük için yaşlısı, genci her yaş grubundan insanlar orada mücadele veriyor. İsrail'in yaptığı insanlık suçu, bunu kınıyoruz. Filistin'de çocuklar ölüyor, çok üzülüyoruz." ifadelerini kullandı.

Adını forma "Dünya 5'ten büyüktür" olarak kodlayan Emre Kaldırımcı da İsrail'in yaptığı katliama duyarsız kalamadıklarını söyledi.