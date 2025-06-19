Kayseri'deki Öğrencilerden TUSAŞ'a Destek Sergisi

Kayseri'de ilkokul öğrencileri, harçlıklarını gönderdikleri Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin ( Tusaş ) demir zırhlarını kara kalemle çizerek sergi açtı.

Kocasinan ilçesindeki Abdül Halim Bezircilioğlu İlkokulu öğrencileri, 23 Ekim 2024'te TUSAŞ yerleşkesini hedef alan terör saldırısının ardından Türkiye'nin göklerdeki bağımsızlığına destek olmak amacıyla ailelerinden aldıkları harçlıkları biriktirerek, yazdıkları duygu dolu mektupla TUSAŞ'a yolladı.

Öğrencilerin bu eylemine kayıtsız kalmayan TUSAŞ yetkilileri daha sonra Kahramankazan yerleşkesinde üretilen uçak ve insansız hava araçlarının maketlerini öğrencilere gönderdi.

Hediye edilen uçak ve insansız hava araçlarının maketlerini öğretmenleri Abdullah Durmuş ve Hande Karabulut'un öncülüğünde yapıp ardından kara kalemle çizen öğrenciler, "Türk Vizyonu: Dijital Zırh, Kodla Dövülen Demir" sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Durmuş, öğrencileriyle gurur duyduğunu belirterek, sergide Türkiye'de yerli ve milli üretilen hava araçlarının yer aldığını söyledi.

Sergi açılışına TUSAŞ çalışanlarının da katıldığını ifade eden Durmuş, öğrencilerin mutlu olduğunu ve milli bir bilinç kazandığını dile getirdi.

TUSAŞ personeliyle öğrencilerin okul bahçesinde oyun oynadığını kaydeden Durmuş, "Bu proje, çocuklarımıza özgüven kazandırmak, ülkemizdeki teknolojik gelişmeleri yakından tanımalarını sağlamak, yerli ve milli olarak Türk mühendisleri tarafından üretilen sistemler hakkında bilgi sahibi olmaları için çok önemli." ifadesini kullandı.