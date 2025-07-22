Kayseri'deki Mobilya Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kayseri OSB 33. Cadde'de bulunan bir mobilya fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, TOMA, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Polisin güvenliği sağladığı bölgede yangın, ekiplerin çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Ekiplerin fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında dumandan etkilenen 2 fabrika işçisine de ambulansta müdahale edildi.