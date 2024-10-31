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Kayseri'deki Mobilya Fabrikasında Yangın: Bir At Yaralı Kurtarıldı

Kayseri'deki Mobilya Fabrikasında Yangın: Bir At Yaralı Kurtarıldı
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Kayseri'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, 5 saatlik müdahaleyle söndürüldü. Fabrikada büyük çapta zarar meydana geldi, yaralı olarak kurtarılan bir at tedavi altına alındı.

KAYSERİ'de, bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Fabrikadaki zarar gün ağarınca ortaya çıkarken, yaralı olarak kurtarılan at ise tedavi altına alındı.

Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi Hasidağ Sokak'ta mobilya üretimi yapılan bir fabrikada dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Ahşap ve yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüyen yangında alevler fabrikayı sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında fabrika içinde bulunan bir at, ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan atın üzerine, vatandaşlar tarafından battaniye örtüldü. Yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Fabrikadaki zarar gün ağarınca ortaya çıktı. İşletme sahibi, fabrikada büyük çapta zararın meydana geldiğini belirtti. Öte yandan yangın sırasında fabrikadan çıkarılan at, tedavi altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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