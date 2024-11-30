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Kayseri'deki Mobilya Fabrikasında Yangın: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

Kayseri'deki Mobilya Fabrikasında Yangın: 3 İşçi Hayatını Kaybetti
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının çıkarılma nedeni henüz belirlenmedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi öldü.

Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangında 3 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Fabrikaya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, yangına ilişkin ekiplerden bilgi aldı.

Yangını kontrol altına alan ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
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