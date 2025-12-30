Kayseri'de mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir mobilya atölyesinin ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda iş yerinde hasar meydana geldi.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sanayi Mahallesi 6032. Sokak'taki 2 katlı mobilya atölyesinin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, iş yerinde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel