Kayseri'deki keserli kadın cinayetinde 2'si oğlu 3 şüpheli adliyede (2)

2 OĞLU SERBEST, KOMŞUSU TUTUKLANDI

Kayseri'de, Hasibe Soykuk'un (51) başına keserle vurularak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 oğlu serbest kalırken, komşuları İsmail Kocatürk, tutuklanarak Bünyan Cezaevi'ne konuldu.

115 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, Hasibe Soykuk'un katil zanlısını bulmak için çalışma başlattı. 115 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen ekipler, ölen Soykuk'un evinin arka bahçe kısmını gören kamera görüntüsünde bir kedinin hayatın olağan akışına aykırı şekilde hareketlerde bulunarak, panikle kaçtığını belirledi. Bunun üzerine kedinin kaçtığı bölgede yapılan araştırmada, Hasibe Soykuk'un komşusu ve çocuklarının arkadaşı olan İsmail Kocatürk'ün evinin bulunduğu yerde kan izlerini olduğu tespit edildi. Şüpheli komşu Kocatürk'ün evinde yapılan incelemede ise evin bazı bölümlerinde ve lavaboda kan izleri bulundu.

POŞETLE MALZEME GÖTÜRMÜŞ

Jandarma ekipleri, çevredeki kamera görüntülerinde yaptığı incelemede, İsmail Kocatürk'ün elinde poşet ile malzeme götürdüğünü belirledi. Kocatürk ise karakolda alınan ifadesinde söz konusu poşet içinde suça konu olan keser ile kanlı elbise ve ayakkabıyı evin uzağında bulunan boş bir alana attığını söyledi. Jandarma tarafından keşif yapılan bölgede söz konusu malzemeler de ele geçirildi. Hasibe Soykuk'un kafasına keser ile vurarak öldürdüğü iddia edilen İsmail Kocatürk'ün, 'hırsızlık' ve 'dolandırıcılık' suçlarından da 9 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ,