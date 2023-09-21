Kayseri'deki katı atık depolama tesisi 140 milyon metreküp sera gazı salımını engelledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi sayesinde 7 yılda 140 milyon metreküp sera gazı salımı engellendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi sayesinde 7 yılda 140 milyon metreküp sera gazı salımı engellendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından himaye edilen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında kurulan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde 7 yılda 274 milyon 533 bin kilovat/saat elektrik üretilerek 140 milyon metreküp sera gazı salımı da engellendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Eylem Planı'nı hazırlayarak sektörel bazlı sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik çalışma yürütüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sıfır atığı önemsediklerini belirterek, "Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi bünyesinde bulunan 16 megavat lisansa ve 11,7 megavat kurulu güce sahip elektrik üretim santrali marifetiyle 2016 yılından itibaren deponi gazından 274 milyon 533 bin 197 kilovat/saat elektrik üretimi gerçekleştirilerek 140 milyon metreküp sera gazı salımı engellendi." ifadesini kullandı.

Büyükkılıç, enerji üretim tesislerinde oluşan atık ısıyı da çevreye duyarlı şekilde değerlendirdiklerini, 11 bin metrekare serada 2016 yılından itibaren 4 milyon kilogram domates ürettiklerini aktardı.

Memduh Büyükkılıç, yıllık 200 ton park ve bahçe atığının da gübreye dönüştürüldüğünü sözlerine ekledi.