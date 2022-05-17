Kayseri'deki Kafkas derneklerinden &quot;Çerkez sürgünü&quot; açıklaması - Haberler

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Kayseri'deki Kafkas derneklerinden "Çerkez sürgünü" açıklaması

AA - Esma Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'deki Kafkas derneklerinden 'Çerkez sürgünü' açıklaması

Kayseri'deki Kafkas derneklerinin oluşturduğu Kayseri Çerkez Dernekleri Birlik Platformu üyeleri, Çerkez Sürgünü'nün 158. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki Kafkas derneklerinin oluşturduğu Kayseri Çerkez Dernekleri Birlik Platformu üyeleri, Çerkez Sürgünü'nün 158. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde (KGC) bir araya gelen platform üyeleri adına konuşan Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Nurşah Özyürek, 21 Mayıs 1864'ün Kafkaslar için çok önemli olduğunu söyledi.

1864'te Çerkezlerin yüzyıllarca yaşadığı topraklardan dünyanın dört bir yanına sürgün edildiğini aktaran Özyürek, sürgünün üzerinden 158 yıl geçmesine rağmen Çerkezlerin acılarına her gün bir yenisinin eklendiğini ifade etti.

Sistemli politikalar sonucu azınlık durumuna düşen Çerkezlerin kendi topraklarında bile dillerini, kültürlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını belirten Özyürek, "Sözde güvenlik gerekçeleriyle soydaşlarımıza baskılar uygulanmakta ve demokratik hakları engellenmektedir." diye konuştu.

Özyürek, Çerkez sürgününü ve soykırımını asla unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını vurguladı.

Sürgünün yıldönümünde çeşitli etkinlikler yapılacağını anlatan Özyürek, 21 Mayıs'ta geleneksel hale gelen anma yürüyüşünü gerçekleştireceklerini ve "Bunun Adı Soykırım" konulu resim sergisi açacaklarını kaydetti.

Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü de sürgünü gündemde tutmaya devam edeceklerini belirtti.

KGC Başkanı Metin Kösedağ da Kafkas derneklerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Kayseri, Mayıs, Güncel, Haberler

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