Kayseri'deki Hürmetçi Sazlığı: Doğaseverlerin Cenneti

Şehrin yamacındaki doğal güzellik: Hürmetçi

KAYSERİ - Kayseri'nin 13 kilometre uzaklığında bulunan uluslararası öneme sahip sulak olan Hürmetçi, içerisinde barındırdığı güzellikler ile doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Kayseri'nin 13 kilometre güneybatısında bulunan ve mevsimin ilk yağmurlarıyla suyu dolan Hürmetçi Sazlığı, doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Hacılar ve İncesu ilçelerinin sınırları içerisinde kalan sazlık, sulak alanları, kıvrım kıvrım menderesleri, leylekleri, mandaları ve yemyeşil doğası ile yoğun ilgi gören alan, fotoğrafçılarında vazgeçilmezlerinden. Erciyes'in eteklerinde bulunan ve 2004 yılında 9 Ramsar kriterinden birini taşıdığı için uluslararası öneme sahip bir sulak alan olarak tanımlanan alana gelen vatandaşlarda güzel ve huzurlu vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Deniz seviyesinden yaklaşık bin 73 metre yükseklikte yer alan Hürmetçi Sazlığı; Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından geçen göç rotası üzerinde bulunurken, sazlığa gelenler büyük ak balıkçıl, gri balıkçıl, küçük kuğu, ötücü kuğu, angıt, suna, yeşilbaş ördek, kılkuyruk, saz tavuğu, sakarmeke, saz delicesi, uzun bacak, küçük balaban, kaşıkçı, leylek, sığırcık, kırlangıç, tepeli toygar, ibibik, Avrupa arı kuşu, akkuyruk sallayan, yalıçapkını, serçe ve saksağan gibi kuş türlerini gözlemleme fırsatı da buluyor.