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Kayseri'deki Hurdacılar Sitesinde Yangın Çıktı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan hurdacılar sitesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında 6 iş yerinde hasar oluştu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki hurdacılar sitesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şeker Mahallesi Tersane Sokak'ta bulunan bir iş yerinin depolama alanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgedeki yangına, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 35 personelden oluşan 8 ekiple müdahale edildi.

Rüzgarın etkisiyle yaklaşık 4 dönümlük bir alana yayılan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konteyner yapımında kullanılan malzemelerin de bulduğu bölgede, 6 iş yerinde hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kocasinan İtfaiye Kayseri İtfaiye Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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