Kayseri'de koltuk üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yaklaşık 3 saatte söndürüldü. Yangının yan fabrikaya sıçramaması için itfaiye erleri ve fabrika çalışanları da seferber oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'deki fabrika yangını 3 saatte söndürüldü

KAYSERİ - Kayseri'de koltuk üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 24. Cadde üzerinde koltuk üretimi yapılan bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 3 saatlik yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Öte yandan, yangının yan fabrikaya sıçramaması için itfaiye erleri ve fabrika çalışanları da seferber oldu. Ayrıca, yangında fabrikanın içerisinde bulunan bir kamyonetle kullanamaz hale geldi. Polis ekipleri de büyük çapta maddi hasarın oluştuğu fabrikada inceleme yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.