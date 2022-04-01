Son Dakika | Kayseri'deki ev yangınında yabancı uyruklu bir kişi öldü

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında, yabancı uyruklu bir kişi öldü, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, evde tek kalan Suriye uyruklu Y.A.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Dumandan etkilenen apartman sakinlerinden Suriye uyruklu anne Y.H.Ö. ile çocukları F.Ö, H.Ö. ve U.Ö, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Y.A.B'nin cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.