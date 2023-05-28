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Kayseri'deki Erdoğan coşkusu böyle görüntülendi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini coşkuyla kutlayan binlerce vatandaş, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu. Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı Cumhuriyet Meydanı, dron ile havadan görüntülendi.

Kayseri'deki Erdoğan coşkusu böyle görüntülendi

KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini coşkuyla kutlayan binlerce vatandaş, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu. Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı Cumhuriyet Meydanı, dron ile havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur sonuçlarının belli olmasının ardından binlerce Kayserili, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Vatandaşlar araçlarıyla konvoy yaparken, meydanı dolduran vatandaşlar ise ellerinde bayraklarla marşlara eşlik ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini kutladı.

Erdoğan'ın Kayseri mitinginde 'bu meydan rekor kırdı' dediği Kayseri Cumhuriyet Meydanı, dron ile havadan görüntülendi. Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı meydandaki kutlamalar renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Meydanı Kayseri Güncel Haberler

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