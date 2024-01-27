Üye Girişi
Haberler

Kayseri'deki Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Özel Bireyler Çikolata Topları Yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki özel bireyler, öğretmenleriyle birlikte mutfakta çikolata topları yaparak keyifli zaman geçirdi ve bağımsız bir şekilde mutfakta hareket etmeyi öğrendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki özel bireyler, öğretmenleriyle mutfakta çikolata topları yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkez, eğitim ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra öğrencilere yönelik muhtelif atölye faaliyetleriyle öz becerilerinin gelişmesine ve rahatlamasına katkı sunuyor.

Bu kapsamda, özel bireyler öğretmenleriyle birlikte mutfakta çikolata topları yaptı.

Mutfakta keyifli zamanlar geçiren özel bireyler, bağımsız bir şekilde mutfakta hareket etmeyi eğlenerek öğrendi.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Engelliler Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title