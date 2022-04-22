Son dakika... Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
AA - Ramazan Kaya - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çeşmeden hayvanlara su verme sırası nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çeşmeden hayvanlara su verme sırası nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kırsal Saraycık Mahallesi'nde iki komşu aile arasında, çeşmeden hayvanlara su verme sırası nedeniyle tartışma çıktı. Bıçakla kavgaya dönüşen olayda 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.T. (26), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
AA / Ramazan Kaya - Güncel