Haberler

Kayseri'de bir kişinin bıçakla öldürüldüğü kavgaya ilişkin 3 sanığın yargılanması sürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla öldürülen Emirhan Ç. ile ilgili davada sanıkların yargılanmasına devam edildi. Aileler en ağır cezayı talep etti.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar M.Ü. ve kardeşi M.A.Ü, tutuksuz sanık baba A.Ü. ile maktul Emirhan Ç'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenen Emirhan Ç'nin yakınları, tutuksuz sanık A.Ü'nün de tutuklu oğullarıyla planlı şekilde hareket ettiğini savunarak, en ağır cezayı almasını istedi.

Müşteki avukatları da babanın çocuklarına olay sırasında cesaret verdiğini, teşvik ettiğini ve delillerin toplandığını belirterek, kaçma ihtimaline karşı A.Ü'nün de tutuklu yargılanmasını talep etti.

Suçlamaları kabul etmeyen baba A.Ü. ise olay günü eşinin çocuklarının evden çıktığını söylemesi üzerine aracıyla peşlerine düştüğünü, olayı önlemeye çalıştığını ve karşı grubun ateş ettiğini öne sürdü.

Mahkeme Başkanı'nın olay yerinden elde edilen görüntüler ile ses kayıtlarını sorması üzerine A.Ü, "Yüksek yerde elinde tüfek olan kişi ben değilim, görmedim de. Başından beri çocukları durdurmaya çalıştım. Eşimle baldızım ambulansı aradı." diye konuştu.

Tutuklu sanıklar M.Ü. ile M.A.Ü. de babalarının kendilerini yönlendirmediğini savundu.

Tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına, A.Ü. hakkında ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı uygulanmasına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Merkez Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde 18 Ocak 2025'te iki grup arasında çıkan tartışmada bıçakla yaralanan Emirhan Ç. (20) hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan kardeşler M.Ü. (20) ve M.A.Ü. (17) tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
Haberler.com
500

Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

