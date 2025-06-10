Kayseri'deki Ahşap Fabrikasında Yangın
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir ahşap fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki ahşap fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 17. Cadde'de bulunan ahşap fabrikasının silosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İşçilerin tahliye edildiği ve polisin çevre güvenliği aldığı bölgedeki yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgede, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel