Kayseri'de Ziynet Eşyası Hırsızlığına Teşebbüs

KAYSERİ'de bir iş yerinden 77 bin TL değerinde ziynet eşyası çalmaya kalkıştığı öne sürülen S.K. (22), polis tarafından yakalandı. İş yerinin güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, S.K.'nin ziynet eşyasının fotoğrafını çektikten sonra hızla işletmeden dışarı kaçtığı, iş yeri çalışanlarının da peşinden koştuğu görüldü.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinden 77 bin TL değerinde ziynet eşyası çalma girişiminde bulunan S.K.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda S.K., adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan S.K.'nin 'Hırsızlık', 'Cinsel saldırı' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Öte yandan, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde S.K.'nin ziynet eşyasına baktığı, sol eline ziynet eşyasını alıp, sağ elinde de cep telefonu ile fotoğrafını çekip, ardından hızla iş yerinden dışarı kaçtığı, iş yeri çalışanlarının da peşinden koştuğu görüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.