Kayseri'de evden ziynet eşyası çalan 2 zanlı tutuklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evden çalınan 1 milyon 700 bin lira değerindeki ziynet eşyası ile ilgili 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Eşyalara ise sahibine iade edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Demokrasi Mahallesi'ndeki bir ikametten 1 milyon 700 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki çalışma sonucu kimliğini tespit ettikleri Y.A. (20) ile A.T'yi (19) saklandıkları adreste operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, operasyonda ele geçirilen ziynet eşyaları da sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
500

