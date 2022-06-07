Ziynet eşyası çalan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Ziynet eşyası çalan 3 şüpheli tutuklandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de yaklaşık 90 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın zanlı tutuklandı.

Kayseri'de yaklaşık 90 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir ikametten yaklaşık 90 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin kimliklerini tespit etti.

Polis tarafından düzenlenen operasyonda 3 kadın zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

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