Kayseri'de zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı
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Kayseri'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.
KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kocasinan Bulvarı Tuna kavşağı alt geçidinde 38 GD 014 plakalı tır ile 58 DL 546 plakalı hafif ticari araç ve 06 YUV 23 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü A.E, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kaza nedeniyle yoğunlaşan trafikte, kısa aralıklarla 3'er aracın karıştığı iki hasarlı trafik kazası daha meydana geldi.
Alt geçidi trafiğe kapatan ekipler, araçların kaldırılmasının ardından yolu açtı.