Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı Kayseri'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kayseri'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kocasinan Bulvarı'ndaki altgeçitte 6 aracın karıştığı kaza meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel Kocasinan Kayseri Güncel Haberler

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