Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kayseri'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kocasinan Bulvarı'ndaki altgeçitte 6 aracın karıştığı kaza meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel