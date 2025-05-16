Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı ve trafik akışında aksama yaşandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kocasinan Bulvarı'nda 3 otomobil ile bir ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası trafikte bir süre aksama yaşandı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
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