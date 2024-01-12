Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı
Kayseri'nin Merkez Melikgazi ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 tır ve 5 otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan biri ağır 5 kişi hastanede tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.
Kayseri'de 3 tır ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan biri ağır 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Merkez Melikgazi ilçesi Gaffar Okan Bulvarı'nda buzlanmadan dolayı 3 tır ve 5 otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan biri ağır 5 kişi, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.