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Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı

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Kayseri'nin Merkez Melikgazi ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 tır ve 5 otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan biri ağır 5 kişi hastanede tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

Kayseri'de 3 tır ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan biri ağır 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Merkez Melikgazi ilçesi Gaffar Okan Bulvarı'nda buzlanmadan dolayı 3 tır ve 5 otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan biri ağır 5 kişi, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

Kaynak: AA / Güncel

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