Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alsancak Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde 4 otomobil ile bir ticari aracın karıştığı kaza meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası trafikte bir süre aksama yaşandı, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alsancak Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde 4 otomobil ile bir ticari aracın karıştığı kaza meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası trafikte bir süre aksama yaşandı, uzun araç kuyrukları oluştu.