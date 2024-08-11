Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı ve 3 kişi yaralandı. Kazada devrilen kamyonetin şiddetiyle meydana gelen kaza sonucunda yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda M.S idaresindeki 33 EBY 07 plakalı kamyonet, G.Ş'nin kullandığı 34 BJS 59 plakalı otomobil ve B.Y. yönetimindeki 38 ADK 909 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.