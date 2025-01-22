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Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda ekip otosu, otomobil, 2 hafif ticari araç ile tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan F.K. ile S.S. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığı yolda, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
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