Kayseri'de zincirleme trafik kazası
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araçta hasar oluştu.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araçta hasar oluştu.
Eski Sanayi Bölgesi Seher ile 4. caddelerin kesiştiği kavşakta, sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 38 EE 769, 38 JG 906 ve 38 HL 956 plakalı araçlar çarpıştı.
Araçlarda hasar oluşurken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
Kaza nedeniyle bölgede kısa süreliğine trafik akışı aksadı.
Kaynak: AA / Güncel