Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. Farklı araçların karıştığı kazada yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Etiler Sokak'ta sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 38 AB 074 plakalı halk otobüsü, 38 RL 246 plakalı otomobil ve 38 FE 863 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 38 FE 863 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.