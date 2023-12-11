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KAYSERİ'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

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KAYSERİ'de, 1'i TIR olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazadan sonra kaçan TIR sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

KAYSERİ'de, 1'i TIR olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazadan sonra kaçan TIR sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Oruçreis Mahallesi Erkilet Bulvarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 38 AGM 131 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halinde olan İ.Y. yönetimindeki 34 ADE 433 otomobil ile F.G. yönetimindeki 48 ALK 390 plakalı kamyonete çarptı. TIR ile birlikte refüjdeki uyarı levhalarına ve ağaçlara çarpıp karşı şeride geçen 3 araç karşı yönden gelen E.A. yönetimindeki 38 AGF 107 plakalı otomobile çarptı. Kazada 34 ADE 433 plakalı otomobilin sürücüsü İ.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, TIR sürücüsünün kaza sonrası kaçtığı belirlendi. Sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kocasinan Erkilet Trafik Kazaları Kaçakçılık Güncel Haberler

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