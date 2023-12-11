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Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

11 Aralık 2023 00:22 Son Güncelleme: 00:24 Abone Ol

Kayseri'de tır, kamyonet ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.