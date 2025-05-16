Kayseri'de Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Kayseri'de Zincirleme Kaza: 5 Yaralı
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Kayseri'de hafif ticari araç ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

KAYSERİ'de, hafif ticari araç ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat gece yarısı Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ve 3 otomobil, zincirleme kazaya karıştı. Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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