Kayseri'de Zincirleme Kaza: 12 Kişi Yaralandı

KAYSERİ'de, 2 minibüs ve 1 kamyonetin çarpıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kayseri-Malatya yolunun 38'inci kilometresi Tomarza Kavşağı'nda meydana geldi. Halil Mutlu idaresindeki 38 E 0907 plakalı kamyonet, Necati Tuna yönetimindeki 38 H 3926 plakalı minibüs ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 38 ABN 860 plakalı minibüs, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet ve 38 H 3926 plakalı minibüs şarampole devrildi. Kazada, araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.