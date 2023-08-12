Kayseri'de zincirleme kaza: 1 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yakıt tankeri ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza sonucunda 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yakıt tankeri ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kocasinan bulvarı üzerinde 1 yakıt tankeri ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralanan 1 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ