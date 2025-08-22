Kayseri'de Zincir Marketin Deposunda Yangın

Kayseri'de Zincir Marketin Deposunda Yangın
Güncelleme:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir zincir marketin depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Olay, çalışanların ihbarı üzerine gerçekleşti ve bölgede çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir zincir marketin depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Selçuklu Mahallesi Alagöz Sokak'taki marketin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Depoda yangın nedeniyle hasar oluştu.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
500
