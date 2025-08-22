Kayseri'de Zincir Marketin Deposunda Yangın

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir zincir marketin depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Selçuklu Mahallesi Alagöz Sokak'taki marketin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Depoda yangın nedeniyle hasar oluştu.