Kayseri'de Zabıta Ekiplerinden Yeni Yıl Denetimleri
Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yeni yıl öncesinde zincir ve yerel marketlerde denetim yaparak fiyat farklılıkları, etiketsiz ürün satışları ve temizlik maddelerini kontrol ediyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yeni yıl öncesi denetimlerini sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kentte bulunan zincir ve yerel marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Kasa-reyon fiyat farklılıkları, etiketsiz ürün satışları ve temizlik maddeleri gibi konularda inceleme yapan ekipler, denetimlerine devam edecek.
Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel