Kayseri'de Zabıta Ekiplerinden Pazarda Gıda Denetimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri pazarda denetimde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, polis ile Melikgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı personelle, pazarda gıda ve hijyen denetimi yaptı.

Ekipler, açıkta satılan gıda, etiketsiz, son kullanım tarihi geçmiş ve halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satışına yönelik incelemede bulunarak, tutanak tuttu.

Eksik görülen hususların giderildiği denetimlerde, bozulmuş herhangi bir gıdaya rastlanmadı.