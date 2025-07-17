Kayseri'de Zabıta Ekiplerinden Gıda Denetimi

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde zabıta ekipleri, fırın, kasap ve marketlerde hijyen, ürünlerin fiyat etiketi ve son kullanma tarihlerini denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıda tüketimini temin edebilmesi amacıyla ilçe genelinde denetim çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren zabıta ekipler, ilçede faaliyet gösteren fırın, kasap ve marketlerde hijyen, ürünlerin fiyat etiketi ve son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, halkın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.

Özdoğan, şunları kaydetti:

"Zabıta ekiplerimiz, hemşehrilerimizin sağlığı ve güvenliği için görev başında. Vatandaşların da olası olumsuzluklar karşısında duyarlı davranmaları gerekiyor. Herhangi bir şikayet ya da ihbar durumunda belediyemizin Beyaz Masa hattı olan 0534 592 48 55 numarası üzerinden bizimle iletişime geçebilirler. Halk sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak, belediyecilik anlayışımızın temel önceliklerindendir."