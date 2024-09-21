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Kayseri'de Yüzme Havuzlarından Atık Su Geri Dönüşümü Projesi Başlatıldı

Kayseri'de Yüzme Havuzlarından Atık Su Geri Dönüşümü Projesi Başlatıldı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projeyle, yüzme havuzlarındaki atık sular sulama sistemine kazandırılıyor. Pilot olarak Sümer Yüzme Havuzu'nda uygulanan proje, gelecekte diğer tesislerde de hayata geçirilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince hazırlanan projeyle, belediye havuzlarındaki atık sular, sulama sistemine kazandırılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, İşletmeler İştirakler Daire Başkanlığı Teknik Hizmetler Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) işbirliğiyle, pilot bölge seçilen Sümer Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi'nde uygulanan "Yüzme Havuzları Atık Sularının Sulama Sistemine Kazandırılması" projesinin AR-GE çalışmaları tamamlandı.

Çalışmayla yüzme havuzu atık suyu, son teknoloji kullanılan KASKİ laboratuvarlarında test edilerek, tesis çevresinde belirlenen 400 metrekare yeşil alanda günde 2 defa olmak üzere sulamada kullanıldı.

Test sonucunda olumsuz durumla karşılaşılmazken, projenin tüm tesislerde uygulanması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, Yedi Güzel Adam, Köşk, Bahçelievler ile Beyazşehir sosyal yaşam merkezleri, Sümer ile Belsin yüzme havuzları, Sukay Park, Millet Bahçesi Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki havuzlar olmak üzere 9 tesiste oluşan günlük ortalama 187 metreküp, yılda ise 50 bin 100 metreküp atık suyu, geri dönüşümle sulama sistemine kazandırmayı planlıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel

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