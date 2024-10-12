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Kayseri'de Yük Treni Çarpması: 65 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Yük Treni Çarpması: 65 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Kayseri Kocasinan ilçesinde yük treninin çarparak hayatını kaybettiği Rasim Uzdil'in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

KAYSERİ'de yük treninin çarptığı Rasim Uzdil (65), olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Saray Bosna Mahallesi Elgin Sokak'taki tren yolunda meydana geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na ait yük treni, Rasim Uzdil'e çarptı. Makinistin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uzdil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Uzdil'in cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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