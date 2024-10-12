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Kayseri'de Yük Treni Bir Kişiye Çarptı, Hayatını Kaybetti

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, demir yoluna izinsiz giren 65 yaşındaki R.U'ya yük treni çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, R.U'nun yaşamını yitirdiğini bildirdi. Polis soruşturma başlattı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yük treninin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Saraybosna Mahallesi Elgin Sokak'tan tel örgüyle ayrılmış demir yoluna giren 65 yaşındaki R.U'ya yük treni çaptı.

Makinistin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri R.U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel

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