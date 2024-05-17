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Kayseri'de yük asansöründen düşen kişi yaralandı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir fırında yük asansörü bozuldu. Tamire gelen bir kişi, asansörden düşerek yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayseri'de yük asansöründen boşluğa düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı'nda bulunan bir fırında yük asansörü bozuldu.

Tamire gelen V.A, dengesini kaybederek asansörden boşluğa düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan V.A, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA / Güncel

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