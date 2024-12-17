Üye Girişi
Haberler
Erdoğan, Ursula von der Leyen ile Beştepe'de bir araya geldi
Beştepe'de kritik zirve! Telefon yetmedi soluğu Ankara'da aldı
Üst düzey yetkililerden ABD'yi panikleten iddia: Türkiye, Suriye'ye kapsamlı bir saldırı başlatacak
Türkiye'nin hazırlığı Beyaz Saray'ın uykularını kaçırdı
Colani'den 'Beni terörist olarak tanımlamayın' çağrısı
Dünyanın gündemindeki adamın adı değişti
Dondurucu soğukta ucuz pirinç kuyruğu
700 liralık ürünü 220 liraya almak için saatlerce beklediler

Kayseri'de Yöresel Lezzetlerin Satılacağı 'Çarşı Melikgazi' Açılıyor

Kayseri'de Yöresel Lezzetlerin Satılacağı 'Çarşı Melikgazi' Açılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde inşa edilen 'Çarşı Melikgazi', Avrupa örnekleriyle tasarlandı. Bu çarşıda Kayseri'ye özgü pastırma, sucuk, mantı gibi tescilli yöresel lezzetler ve organik gıdalar satışa sunulacak. 75 milyon liraya mal olan proje, esnafa ve yerel üreticilere destek olacak.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Avrupa'daki çarşılar örnek alınarak inşa edilen "Çarşı Melikgazi"de, kentin tescilli lezzetleri pastırma, sucuk, mantı, Yamula patlıcanı, gilaburu ve Cırgalan biberi gibi ürünler satışa sunulacak.

Melikgazi Belediyesince 75 milyon liraya maliyetle yapılan ve 5 bin 900'ü kapalı 7 bin metrekare alana sahip iki katlı çarşıda, 50'ye yakın işletme hizmet verecek.

Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen yöresel lezzetlerin satılacağı çarşıda, aynı zamanda meyve, sebze, et, süt ve organik ürünler için de stantlar bulunacak.

Peyzaj çalışmalarının ardından hizmete girmesi planlanan çarşıda yer alacak "Sofra Melikgazi"de ise vatandaşlar, kentin yöresel lezzetleri olan yağlama, mantı ve fırın ağzı gibi yemekleri tadabilecek.

"Güzel sonuçlar alacağız"

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AA muhabirine, çarşı içerisinde yer alacak esnafın kurumsal olmasına dikkat edeceklerini söyledi.

Avrupa'nın birçok ülkesinde yer alan projeyi, Türkiye'de ilk kez uygulayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Palancıoğlu, "Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 'Market Place' isimli meyve, sebze ve gıda ürünlerinin satıldığı bir alan var. Orayı görünce çok hoşuma gitmişti. Ben de araştırma yaptım. İspanya'da da bu proje kullanılıyor. İrlanda ve İngiltere'de de olduğunu gördük. Bu projeyi biz de uygulamak istedik. Güzel sonuçlar alacağız. Esnafın ve vatandaşların şu ana kadar olumlu yaklaşımları var. Burayı da açtığımızda Türkiye'ye güzel çarşıyı kazandırmış olacağız." ifadesini kullandı.

Palancıoğlu, 4 mevsim açık olacak çarşıyla vatandaşların yöresel lezzetlere kolaylıkla ulaşabileceğini kaydetti.

Çarşıyla kooperatiflere ve üreticilere destek olmayı amaçladıklarını vurgulayan Palancıoğlu, şöyle konuştu:

"Orta kısımlarda meyve, sebze, baharatçılar, kuru yemişçiler, pastırma ve sucuk reyonları, alt kattaki dükkanlarımızda da şarküteri, kasap ve yöresel lezzetler satan esnafımız olacak. Alışveriş yapanlar aynı zamanda yemeklerini yiyebilecekler. 'Sofra Melikgazi' adı altında Kayseri yemeklerinin ikramı olacak. PTT ve ATM'ler de burada olacak. Kayseri'de üretilen manda yoğurdu ve kaymağı başta olmak üzere Cırgalan biberinden Erkilet kedi bacağına, Akkışla ve Bünyan'ın gilaburusuna kadar birçok yerel tescilli ürünleri belediye olarak burada vatandaşlara sunacağız."

"Maddi boyutu belediyemiz tarafından yürütüldü"

Çarşıdaki çalışmaların tamamlandığını, peyzaj düzenlemesine başladıklarını aktaran Palancıoğlu, "Yakında esnafın da yerleşmesiyle gıda ürünlerinin tamamı burada satılacak. Burayla ilgili herhangi bir yerden veya kişiden destek almadık. Maddi boyutu belediyemiz tarafından yürütüldü. Şu ana kadar 75 milyon liralık yatırım yaptık. Otopark sorunu olmayacak, otobüs ve tramvaya yakın bir yeri seçtik." dedi.

Palancıoğlu, çarşının elektrik ihtiyacının ise binanın çatısına kurulan 342 güneş enerji paneliyle karşılanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
img

AFAD dünyanın konuştuğu yere ulaştı
img

Galatasaray maçına geldiğine bin pişman oldu
img

Osimhen ve Nwakaeme'den maçın önüne geçen hareket
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'nın cephede ölen Kuzey Kore askerlerinin yüzünü yaktırdığı iddiası
"Rusya ölen askerlerin yüzünü yaktırıyor"
Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Sibel Can'dan ünlü ismin ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Rusya ile HTŞ arasındaki gizli görüşme ifşa oldu
Putin, Esad'ı deviren HTŞ liderine bakın ne teklif etmiş
Kız isteme merasimine damat adayının mutsuzluğu damga vurdu
Damat adayının hali yürek dağladı
İngiliz diplomatlar Şam'da HTŞ lideri Colani ile görüştü
"Terörist" dedikleri Colani ile masaya oturup 2 milyar TL bağışladılar
Galatasaray maçına gelen Felipe Melo'ya büyük şok
Galatasaray maçına geldiğine bin pişman oldu

Son Dakika Haberleri

18 Aralık okullar tatil mi? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (17 Aralık) Dolar ne kadar oldu? EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zammı belli oldu mu? 1 Ocak 2025 okullar ve iş yerleri tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün, hangi güne denk geliyor? AÖF SINAV SONUCU SORGULA | AÖF vize sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? Asgari ücrete yüzde 25,30,35,40 zam gelirse ne kadar olur? AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir? KIZILCIK ŞERBETİ 81. BÖLÜM 2. FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 81. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Aralık enflasyon oranı kaç olacak? Ozan Orhon kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ozan Orhon kaç yaşında, nereli? Ozan Orhon biyografisi! Mustafa Bozbey kimdir? Halk Tv konuğu Mustafa Bozbey kaç yaşında, nereli? Mustafa Bozbey biyografisi
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.