Kayseri'de Yönetim Kavgası: Eski ve Yeni Yöneticiler Yumruklaştı
Kayseri'de bir binanın eski ve yeni yöneticisi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma devam ediyor.
KAYSERİ'de, eski bina yöneticisi İsmail G. ile yeni yönetici Hatice D. arasında yumruklu kavga çıktı. O anlar, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı'nda bulunan bir binada meydana geldi. Eski bina yöneticisi İsmail G. ile yeni yönetici Hatice D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde İsmail G.'nin, Hatice D.'ye yumruk attığı ve yere düşürdüğü görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. )
Haber-Kamera: KAYSERİ,