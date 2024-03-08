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Kayseri'de Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kadın Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

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Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kadın sürücüyü gözaltına aldı.

Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

K.Ş'nin kullandığı 38 KM 076 plakalı otomobil, merkez Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan M.S'ye (70) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, M.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, kadın sürücüyü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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