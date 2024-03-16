Kayseri'de Yolda Bulunan 1980 Paundun Sahibine Ulaştırılması Sağlandı

Kayseri'de bir kişi, yolda bulduğu 1980 paundun sahibine ulaştırılmasını sağladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan bir kişi yolda 1980 paunt (yaklaşık 81 bin lira) buldu.

Vatandaş, bulduğu parayı polis merkezine getirdi. Aynı gün başka bir kişi de parasını kaybettiği şikayetiyle polise başvurdu.

Miktarı teyit edilen 1980 paunt sahibine teslim edildi.